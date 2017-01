Tigern ger ut Ny Tid

Du har nu i din hand det första numret av Ny Tid som getts ut av understödsföreningen Tigern rf. Tidskriftens utgivningsrättigheter överfördes vid årsskiftet från Tigertext Ab till Tigern rf. I praktiken betyder det att om du är medlem i föreningen Tigern, kan du nu titulera dig som Ny Tids utgivare.

Som vi skrivit tidigare ska omorganiseringen inte medföra några förändringar i tidningens utgivning eller innehåll. Det enda som förändras är att prenumerationsavgiften nu ska betalas in på ett annat konto än tidigare. Men var inte orolig: om du av misstag betalar in den på Tigertext Ab:s konto, så godkänns den fortfarande under en övergångsperiod detta år.

Stöd- och utgivarföreningen Tigern har också fått en ny styrelse, som valdes på föreningens höstmöte 30.12. Ordförande för Tigern är Laura Lodenius, och övriga styrelsemedlemmar är: Peter Borgar, Nils-Erik Friis, Valter Holmström, Tom Kettunen, Sara Rönnqvist och Jonna Similä.

Omorganiseringen ger Ny Tid lite extra andrum i den ekonomiska knipan, men vi kan fortfarande inte vila på lagrarna. Vi behöver fler prenumeranter och fler medlemmar i föreningen. Vi uppmanar alltså alla Ny Tid-läsare som känner att de har råd att betala 30 euro extra i året att bli medlemmar i understödsföreningen Tigern rf, genom att fylla i medlemsblanketten på webbadressen tigern.fi.

Red